Президент Федерации биатлона Украины прокомментировал решение МОК не допустить Шипулина до ОИ-2018

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал мнение относительно недопуска российского спортсмена Антона Шипулина к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Возможное отсутствие Шипулина в составе олимпийской команды, мягко говоря, огорчает меня. Антон — потрясающий спортсмен, всегда искренне болеем за него, когда с дистанции сходят наши ребята. Хочется верить, что это ещё не конец. Нужно бороться, идти до конца, через суд биться за право ехать на Игры», — сказал Брынзак в беседе с корреспондентом RT.

Ранее во французских СМИ заявили, что, пока россиян отстраняют, принимающие допинг англосаксы и норвежцы выигрывают титулы.

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