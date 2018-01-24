Семь российских шорт-трекистов допущены к ОИ-2018

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Стало известно число российских шорт-трекистов, которые получили приглашение для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», таких спортсменов оказалось семь: трое мужчин и четыре женщины. Решение об участии в Олимпиаде будут принимать сами атлеты.

Отмечается, что женская команда намерена выступить в эстафете.

Ранее сообщалось, что из мужской команды российских конькобежцев на ОИ-2018 допустят только одного спортсмена.

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