Семь российских шорт-трекистов допущены к ОИ-2018
Стало известно число российских шорт-трекистов, которые получили приглашение для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», таких спортсменов оказалось семь: трое мужчин и четыре женщины. Решение об участии в Олимпиаде будут принимать сами атлеты.
Отмечается, что женская команда намерена выступить в эстафете.
Ранее сообщалось, что из мужской команды российских конькобежцев на ОИ-2018 допустят только одного спортсмена.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard