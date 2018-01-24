Из мужской команды российских конькобежцев на ОИ-2018 допустят только одного спортсмена

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Приглашение участвовать в Олимпийский играх 2018 года в Пхёнчхане получил только один спортсмен из мужской команды конькобежцев.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», им стал Сергей Трофимов.

Из женской команды к Олимпиаде допущены три спортсменки, среди которых не оказалось Екатерины Шиховой.

Ранее глава технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) заявил, что они не могут распоряжаться судьбами спортсменов.

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