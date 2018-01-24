Глава технического комитета ISU о бойкоте ОИ-2018: мы не можем распоряжаться судьбами спортсменов

Глава технического комитета по конькобежному спорту Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко прокомментировал недопуск ряда российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не можем распоряжаться судьбами спортсменов. Принуждать их бойкотировать Игры никто не будет. Это дорога в никуда. Возможно, Международный олимпийский комитет именно этого и добивается, однако этот вариант нельзя рассматривать или заставлять кого-то думать об этом. Нужно ехать на Олимпиаду и побеждать независимо от того, в равных или неравных условиях это придётся делать. В свою очередь, Следственный комитет России должен оказать максимально возможную поддержку нашим атлетам», — заявил Кибалко RT.

Ранее Дмитрий Песков призвал избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в ОИ-2018.