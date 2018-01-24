В обновлённый пул допинг-тестирования РУСАДА включены 50 легкоатлетов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) включило в список проверяемых на допинг легкоатлетов 50 новых фамилий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В настоящий момент в пул тестирования входят 118 легкоатлетов.

Отмечается, что в списке оказались и спортсмены, которые были исключены из последнего пула допинг-тестирования Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

Ранее сообщалось, что РУСАДА дисквалифицировало восемь спортсменов за допинг.