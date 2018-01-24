В МОК объяснили причину недопуска Шипулина и Устюгова на ОИ-2018
Об этом сообщает ntk.no.
Клостер заявила, что одним из критериев участия нейтральных спортсменов из России являлось то, их имена не должны были быть упомянуты в докладе Ричарда Макларена.
На вопрос, были ли Шипулин и Устюгов частью допинговой программы, член МОК заявила, что у неё нет ответа на этот вопрос.
«Однако если их нет в списках, значит, они не выполнили критерии, которые нужны для их допуска», — сказала Клостер.
Ранее Елистратов рассказал, поедет ли он на ОИ-2018 после исключения ряда российский шорт-трекистов.