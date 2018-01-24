Башаров отреагировал на критику фильма «Движение вверх» со стороны родственников советских баскетболистов

Актёр Марат Башаров сыгравший спортивного функционера Геннадия Терещенко в фильме «Движение вверх», отреагировал на критику со стороны вдов баскетболистов Владимира Кондрашина и Александра Белова, ставших прототипами главных героев ленты.

«Что касается критики, мы снимали не документальное кино, а художественное. Во-вторых, фильм имеет огромный успех, но всегда везде должны быть несогласные люди и люди, которые недовольны, которым не нравится картина. Нельзя сделать идеальный продукт для всех, не бывает такого, чтобы всем нравилось», — цитирует актёра ТАСС.

По словам Башарова, на месте вдов Кондрашина и Белова он бы «радовался, что в картине не показали всё по-настоящему».

Ранее сообщалось, что фильм «Движение вверх» побил рекорд по числу проданных билетов, ранее принадлежавший новогодней комедии «Ирония судьбы. Продолжение».