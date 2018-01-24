«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бристолем» и вышел в финал Кубка английской лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Бристоль Сити» — 2:2.

Забитыми мячами в составе команды Хосепа Гвардиолы отметились полузащитник Лерой Сане и форвард Серхио Агуэро.

Этот результат позволил футболистам «Манчестер Сити» победить «Бристоль» по сумме двух матчей со счётом 4:3 и пробиться в финал Кубка английской лиги. За трофей команда поборется либо с «Челси», либо с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.