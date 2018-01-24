«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бристолем» и вышел в финал Кубка английской лиги
Забитыми мячами в составе команды Хосепа Гвардиолы отметились полузащитник Лерой Сане и форвард Серхио Агуэро.
Этот результат позволил футболистам «Манчестер Сити» победить «Бристоль» по сумме двух матчей со счётом 4:3 и пробиться в финал Кубка английской лиги. За трофей команда поборется либо с «Челси», либо с «Арсеналом».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу.