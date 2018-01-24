Сноубордистка Заварзина: на Олимпиаде нужно побеждать хоть лысым и голым

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Российская сноубордистка Алёна Заварзина заявила, что намерена принимать участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, несмотря на необходимость выступать под нейтральным флагом.

«Могу сказать, что спорт — это работа. И министерство спорта меня до смерти кормить не будет. Истерики по поводу унижения — это, конечно, кинематографично, но все забудут эти большие жесты через пару дней, мол, я не поехал. А запомнят только тех, кто поедет и надерёт им задницу, с флагом, без флага. Да хоть лысым и голым. У меня на лице написано, откуда я. И мне не стыдно», — написала Заварзина в комментариях к своей записи в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что все российские сноубордисты, включая Заварзину, предварительно допущены до Олимпиады-2018.

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