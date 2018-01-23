Российские сноубордисты предварительно допущены до участия в Олимпиаде-2018
«На данный момент заявка, поданная нами, утверждена», — цитирует чиновника ТАСС.
В числе отечественных атлетов, которые должны получить приглашения для участия в Играх-2018 — Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алёна Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева, Никита Автанеев, Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева, Влад Хадарин, Антон Мамаев и Софья Фёдорова.
Ранее были названы имена фристайлистов и сноубордистов, выполнивших критерии отбора на Олимпиаду-2018.