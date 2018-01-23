Российские сноубордисты предварительно допущены до участия в Олимпиаде-2018

Глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров сообщил, что российские спортсмены предварительно получили приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.