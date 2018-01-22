Объявлено количество фристайлистов и сноубордистов, выполнивших критерии отбора на ОИ-2018

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Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список спортсменов выполнивших критерии отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года в дисциплинах сноуборд и фристайл.

С общий список фристалистов, выполнивших квалификационные нормативы вошло 25 представителей России:

— лыжная акробатика: Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров, Павел Кротов, Кристина Спиридонова, Александра Орлова, Любовь Никитина, Вероника Корсунова;

— могул: Егор Ануфриев, Александр Смышляев, Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова;

— ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Семен Денщиков, Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская;

— хаф-пайп: Павел Чупа, Роман Егоров, Валерия Демидова, Елизавета Чеснокова;

— слоупстайл: Анастасия Таталина, Лана Прусакова.

Квалификационные нормативы в сноуборде выполнили 17 россиян:

— параллельный гигантский слалом: Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева;

— хаф-пайп: Никита Автанеев;

— борд-кросс: Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева;

— слоупстайл и биг-эйр: Влад Хадарин, Антон Мамаев, Софья Фёдорова.

Ранее FIS назвал количество российских лыжников, выполнивших критерии отбора на ОИ-2018.

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