Объявлено количество фристайлистов и сноубордистов, выполнивших критерии отбора на ОИ-2018

Международная федерации лыжного спорта (FIS) опубликовала список спортсменов выполнивших критерии отбора на зимние Олимпийские игры 2018 года в дисциплинах сноуборд и фристайл.

С общий список фристалистов, выполнивших квалификационные нормативы вошло 25 представителей России: — лыжная акробатика: Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров, Павел Кротов, Кристина Спиридонова, Александра Орлова, Любовь Никитина, Вероника Корсунова; — могул: Егор Ануфриев, Александр Смышляев, Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова; — ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Семен Денщиков, Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская; — хаф-пайп: Павел Чупа, Роман Егоров, Валерия Демидова, Елизавета Чеснокова; — слоупстайл: Анастасия Таталина, Лана Прусакова. Квалификационные нормативы в сноуборде выполнили 17 россиян: — параллельный гигантский слалом: Андрей Соболев, Вик Уайлд, Дмитрий Сарсембаев, Дмитрий Логинов, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, Екатерина Хатомченкова, Наталья Соболева; — хаф-пайп: Никита Автанеев; — борд-кросс: Николай Олюнин, Даниил Дильман, Мария Васильцова, Кристина Пауль, Юлия Лаптева; — слоупстайл и биг-эйр: Влад Хадарин, Антон Мамаев, Софья Фёдорова. Ранее FIS назвал количество российских лыжников, выполнивших критерии отбора на ОИ-2018.