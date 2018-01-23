«Барселона» объявила, что аргентинский защитник Маскерано покинет клуб в зимнее трансферное окно

Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано покинет состав испанской «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Где именно 33-летний Маскерано продолжит карьеру, не уточняется, но, по предварительной информации, в ближайшие дни он должен заключить соглашение с китайским коллективом «Хэбэй Чайна Фортун».

Аргентинец пополнил состав «Барселоны» в 2010 году и помог команде четыре раза победить в чемпионате Испании и дважды выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Маскерано принял решение уйти из «Барселоны».