«Барселона» объявила, что аргентинский защитник Маскерано покинет клуб в зимнее трансферное окно
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Где именно 33-летний Маскерано продолжит карьеру, не уточняется, но, по предварительной информации, в ближайшие дни он должен заключить соглашение с китайским коллективом «Хэбэй Чайна Фортун».
Аргентинец пополнил состав «Барселоны» в 2010 году и помог команде четыре раза победить в чемпионате Испании и дважды выиграть Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что Маскерано принял решение уйти из «Барселоны».