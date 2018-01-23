«Барселона» объявила, что аргентинский защитник Маскерано покинет клуб в зимнее трансферное окно

Короткая ссылка
Защитник сборной Аргентины по футболу Хавьер Маскерано покинет состав испанской «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Где именно 33-летний Маскерано продолжит карьеру, не уточняется, но, по предварительной информации, в ближайшие дни он должен заключить соглашение с китайским коллективом «Хэбэй Чайна Фортун».

Аргентинец пополнил состав «Барселоны» в 2010 году и помог команде четыре раза победить в чемпионате Испании и дважды выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Маскерано принял решение уйти из «Барселоны».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru