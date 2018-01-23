Фильм о допинге в российском спорте «Икар» номинирован на премию «Оскар»

Фильм режиссёров Брайана Фогеля и Дэна Кэгана «Икар», рассказывающий о допинге в российском спорте, был номинирован на престижную кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая документальная картина».

Об этом сообщает официальный сайт премии.

В число конкурентов ленты среди прочих вошли фильм «Последние люди в Алеппо» о войне в Сирии и картина «Сильный остров», посвящённая расследованию убийства брата режиссёра Йенса Форда.

Ранее режиссёр «Икара» выразил мнение, что в допинговом скандале замешаны не только российские атлеты.