Фильм о допинге в российском спорте «Икар» номинирован на премию «Оскар»

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Фильм режиссёров Брайана Фогеля и Дэна Кэгана «Икар», рассказывающий о допинге в российском спорте, был номинирован на престижную кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая документальная картина».
Фильм о допинге в российском спорте «Икар» номинирован на премию «Оскар»
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Об этом сообщает официальный сайт премии.

В число конкурентов ленты среди прочих вошли фильм «Последние люди в Алеппо» о войне в Сирии и картина «Сильный остров», посвящённая расследованию убийства брата режиссёра Йенса Форда.

Ранее режиссёр «Икара» выразил мнение, что в допинговом скандале замешаны не только российские атлеты.

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