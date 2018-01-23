В МОК заявили, что отказ в выдаче приглашений на Олимпиаду-2018 не обязательно связан с употреблением допинга

Председатель независимого органа Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Валери Фурнейрон пояснила, что отказ в выдаче приглашений отдельным российским атлетам не означает, что в прошлом все они нарушали антидопинговые правила.

«Невключение в список приглашённых не обязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила», — цитирует французскую чиновницу «Спорт-Экспресс».

По словам Фурнейрон, возглавляемый ей орган намерен убедиться, что все российские спортсмены, которые выступят на Олимпиаде-2018, будут чисты.

«Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашены на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что в адрес кого-либо из тех, кто будет приглашён, нет ни малейших сомнений или подозрений», — добавила она.

Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал шоком решение МОК не приглашать ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.