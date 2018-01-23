Во Франции решение МОК назвали нарушением законов правосудия

Французское издание Ski-Nordique выступило с заявлением по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российского биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не побоимся сказать, что решение МОК — нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали на Олимпиаде в Сочи», — опубликовали заявление Ski-Nordique.

Во Франции выразили надежду, что российские спортсмены смогут добиться права участвовать в ОИ-2018 через Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

«Это решение — скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать на ОИ-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады много российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств», — заявило издание Ski-Nordique.

Ранее супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза прокомментировала недопуск мужа к ОИ-2018.