Во Франции решение МОК назвали нарушением законов правосудия
«Мы не побоимся сказать, что решение МОК — нарушение всех законов правосудия. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что выступали на Олимпиаде в Сочи», — опубликовали заявление Ski-Nordique.
Во Франции выразили надежду, что российские спортсмены смогут добиться права участвовать в ОИ-2018 через Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).
«Это решение — скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены через CAS добьются права выступать на ОИ-2018. В последние дни комиссия МОК отстранила от Олимпиады много российских спортсменов без каких-либо оснований и доказательств», — заявило издание Ski-Nordique.
Ранее супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза прокомментировала недопуск мужа к ОИ-2018.