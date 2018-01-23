Болельщики избили экс-футболиста киевского «Динамо»

Болельщики избили бывшего футболиста киевского «Динамо» Олега Допилку на матче 8-го тура Ужгородской футзальной лиги между «Минайем» и «Алексом».

Конфликт произошёл во втором тайме при счёте 7:2 в пользу «Миная», за который играет Допилка. Массовую драку спровоцировал вратарь «Алекса», на поле также выбежали болельщики и активно участвовали в драке.

Допилка (на видео в бело-синей форме с третьим номером) был избит болельщиками команды «Алекс».

Организаторы турнира решили прервать игру после этого инцидента и увели команды. «Минаю» присудили победу, и команда набрала 3 очка.

Ранее испанская полиция арестовала 23 фаната за драку перед матчем Примеры между «Севильей» и «Бетисом».