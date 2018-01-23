Болельщики избили экс-футболиста киевского «Динамо»
Конфликт произошёл во втором тайме при счёте 7:2 в пользу «Миная», за который играет Допилка. Массовую драку спровоцировал вратарь «Алекса», на поле также выбежали болельщики и активно участвовали в драке.
Допилка (на видео в бело-синей форме с третьим номером) был избит болельщиками команды «Алекс».
Организаторы турнира решили прервать игру после этого инцидента и увели команды. «Минаю» присудили победу, и команда набрала 3 очка.
Ранее испанская полиция арестовала 23 фаната за драку перед матчем Примеры между «Севильей» и «Бетисом».