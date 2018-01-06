Испанская полиция арестовала 23 фаната за драку перед матчем Примеры между «Севильей» и «Бетисом»

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Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали 23 футбольных фаната за участие в драке накануне матча 18-го тура Примеры между «Севильей» и «Реал Бетис».

Как сообщает Associated Press, драка с участием болельщиков двух клубов из Севильи была спланирована заранее.

Матч «Севилья» — «Бетис» состоится сегодня, 6 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» одержал сухую победу над «Хетафе» в матче 18-го тура испанской Примеры.

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