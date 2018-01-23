Суд рассмотрит дело футбольного клуба «Ростов» о взыскании более 300 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело футбольного клуба «Ростов» о взыскании более 300 млн рублей.

«Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском на сумму 328,4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Следующее заседание состоится 13 февраля 2018 года.

Фонд просит вернуть свыше 258 млн рублей, а также выплатить более 69 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ранее сообщалось, что против ФК «Ростов» поданы два иска на общую сумму 253 млн рублей.