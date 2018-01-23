Драчёв о выступлении российских биатлонистов: не нужно питать иллюзий перед Олимпиадой

Четырёхкратный чемпион мира Владимир Драчёв раскритиковал выступление российских биатлонистов и заявил, что лишь Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт способны побороться на Олимпийских играх за медали в личных гонках.

«Исправлять что-то поздно. Время давно ушло. До Олимпиады осталось две недели, поэтому не нужно строить иллюзий. Можно только успокоить биатлонистов и немного подкорректировать их стрельбу. А функционально на другой уровень они уже не выйдут. Что натренировали, то и получили. Женщинам остаётся только работать на эстафету: дистанции там небольшие, есть возможность ошибиться, взять дополнительный патрон», — рассказал Драчёв в интервью RT.

Эксперт также скептически отозвался о работе тренерского штаба сборной России.

«Специалисты понимают, что были допущены очень серьёзные ошибки. Не могу сказать, какие именно, так как не нахожусь в команде, но по ребятам видно, что они не готовы. Так плохо российские биатлонисты не бегали никогда. В таком случае можно было вообще не готовиться, а ввести в состав любых спортсменов, и они точно так же занимали бы 60—70-е места. Смысл тогда было переживать и тратить финансирование на такую безобразную подготовку?» — добавил Драчёв.

Ранее был объявлен предварительный состав женской сборной России по биатлону на ОИ-2018.