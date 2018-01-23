«Ливерпуль» потерпел первое за три месяца поражение в АПЛ, уступив «Суонси»

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Суонси Сити» в матче 24-тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола, решившего исход матча, стал защитник «Суонси» Алфи Моусон.

Для подопечных Юргена Клоппа это поражение стало первым за 14 матчей, до этого последний раз команда проигрывала 22 октября в гостевом матче с «Тоттенхэм Хотспур».

В турнирной таблице «Ливерпуль» с 47-ю очками сохранил четвёртую строчку. «Суонси», не смотря на победу остался на последнем месте.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед».