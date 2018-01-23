Санчес: я всегда выкладывался на 100% до последнего дня в «Арсенале»

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Чилийский форвард Алексис Санчес, перешедший в «Манчестер Юнайтед» попрощался с болельщиками «Арсенала».

«Хочу поблагодарить тренеров клуба, медицинский штаб и всех партнёров по команде, с которыми я разделил много приятных моментов, а особенно — тех людей, которые не видят себя на обложках, но без которых ничего не будет. Я говорю о людях, которые готовят пищу и заботятся о нас день за днём, тех, кто следит за газоном. Большое спасибо вам за то, что помогаете каждый день. Большое спасибо», — написал Санчес в своём Instagram.

Он отметил, что высказывания людей о его ситуации в клубе вредили команде.

«Должен сказать, что всегда выкладывался на сто процентов до последнего дня в клубе. Я помню разговор с Тьерри Анри, легендой «Арсенала», который сменил клуб по той же причине. Теперь настал мой черёд. Спасибо за всё! Все достижения и хорошие моменты, которые были у меня в «Арсенале», я хочу посвятить болельщикам. Они самая важная часть клуба», — подытожил чилиец.

Ранее сообщалось, что Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед».

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