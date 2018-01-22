Трое руководителей Федерации гимнастики США ушли в отставку

Трое членов руководящего совета Федерации гимнастики США ушли в отставку на фоне скандала, связанного с домогательствами по отношению к спортсменкам.

Как сообщает пресс-служба федерации, свои должности покинули глава совета управляющих Пол Парилла, его заместитель Джей Биндер, а также финансовый управляющий Битси Келли.

Глава федерации Керри Перри поддержала данное решение: «Мы считаем, что этот шаг позволит нам более эффективно продвигаться вперёд на пути к осуществлению преобразований в нашей организации».

Причиной возникшего вокруг американской гимнастики скандала стали обвинения в домогательствах и насилии в адрес бывшего врача сборной США Ларри Нассара со стороны многих спортсменок, в том числе и олимпийских чемпионок.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Джордин Уибер заявила о домогательствах со стороны экс-врача сборной.