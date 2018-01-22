Обладатель «Золотого мяча» Веа принял присягу президента Либерии

Бывший футболист «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа принёс присягу в качестве нового президента Либерии.

Об этом сообщает BBC.

«Я провёл много лет своей жизни на стадионах, но сегодня это ощущение не похоже ни на что другое», — обратился Веа к гостям церемонии инаугурации.

27 декабря стало известно, что Веа победил на президентских выборах в Либерии.

Ранее сообщалось, что Веа пригласил тренера «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию.