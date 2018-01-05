Президент Либерии Веа пригласил тренера «Арсенала» Венгера на свою инаугурацию
«Веа пригласил меня (на свою инаугурацию. — RT). Его жизнь похожа на фильм. Когда я впервые увидел его в составе «Монако», он никого не знал и чувствовал себя потерянным. Но потом он сумел стать лучшим футболистом мира, а теперь — президентом страны», — цитирует Венгера The Mirror.
По словам наставника «Арсенала», Веа очень любит свою страну. Венгер отметил, что посетит инаугурацию в том случае, если Футбольная ассоциация Англии (FA) примет решение дисквалифицировать его.
Ранее сообщалось, что FA может отстранить Венгера за неподобающее поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Бромвича».