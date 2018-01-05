Президент Либерии Веа пригласил тренера «Арсенала» Венгера на свою инаугурацию

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Обладатель «Золотого мяча» 1995 года, президент Либерии Джордж Веа пригласил главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию.

«Веа пригласил меня (на свою инаугурацию. — RT). Его жизнь похожа на фильм. Когда я впервые увидел его в составе «Монако», он никого не знал и чувствовал себя потерянным. Но потом он сумел стать лучшим футболистом мира, а теперь — президентом страны», — цитирует Венгера The Mirror.

По словам наставника «Арсенала», Веа очень любит свою страну. Венгер отметил, что посетит инаугурацию в том случае, если Футбольная ассоциация Англии (FA) примет решение дисквалифицировать его.

Ранее сообщалось, что FA может отстранить Венгера за неподобающее поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Бромвича».

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