Президент Либерии Веа пригласил тренера «Арсенала» Венгера на свою инаугурацию

Обладатель «Золотого мяча» 1995 года, президент Либерии Джордж Веа пригласил главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на свою инаугурацию.

«Веа пригласил меня (на свою инаугурацию. — RT). Его жизнь похожа на фильм. Когда я впервые увидел его в составе «Монако», он никого не знал и чувствовал себя потерянным. Но потом он сумел стать лучшим футболистом мира, а теперь — президентом страны», — цитирует Венгера The Mirror.

По словам наставника «Арсенала», Веа очень любит свою страну. Венгер отметил, что посетит инаугурацию в том случае, если Футбольная ассоциация Англии (FA) примет решение дисквалифицировать его.

Ранее сообщалось, что FA может отстранить Венгера за неподобающее поведение в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Вест Бромвича».