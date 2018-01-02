Тренер «Арсенала» Венгер может быть дисквалифицирован за неподобающее поведение

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может получить дисквалификацию на несколько матчей за своё поведение после матча 21-го тура чемпионата Англии по футболу с «Вест Бромвич».

Как сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA), Венгер может быть наказан за критику судейства в лице Майка Дина, который назначил спорный пенальти в ворота подопечных француза.

Венгер может подать апелляцию до 5 января.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон заявил, что вряд ли кто-то сможет побить новый рекорд Венгера по количеству матчей в качестве главного тренера команд Английской премьер-лиги.