Фергюсон: сомневаюсь, что кто-то когда-нибудь сможет побить новый рекорд Венгера

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил наставника «Арсенала» Арсена Венгера, который превзошёл его рекордное достижение по количеству матчей в качестве главного тренера команд Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Я аплодирую Венгеру, который превзошёл моё достижение. Для покорения этой фантастической отметки необходимо соответствовать самым высоким стандартам в тренерской профессии. Сомневаюсь, что кто-то когда-нибудь сможет побить новый рекорд Венгера, на какой бы цифре он ни остановился. Поздравляю Арсена с поистине замечательной тренерской карьерой и огромным вкладом в футбольный клуб «Арсенал», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.

Матч 22-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвич Альбион» стал 811-м для Венгера в качестве главного тренера клуба АПЛ. В активе Фергюсона 810 игр в качестве наставника манкунианцев.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ.