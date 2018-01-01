«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.
Благодаря такому результату «Манчестер Юнайтед» набрал 47 балов и поднялся на второе место, опередив «Челси», которому ещё предстоит провести свой матч 22-го тура.
«Эвертон» с 27 баллами остался девятым.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» минимально обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ.
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