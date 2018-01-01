«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу манкунианцам принесли голы Антони Марсьяля и Джесси Лингарда.

Благодаря такому результату «Манчестер Юнайтед» набрал 47 балов и поднялся на второе место, опередив «Челси», которому ещё предстоит провести свой матч 22-го тура.

«Эвертон» с 27 баллами остался девятым.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» минимально обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119