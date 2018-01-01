«Ньюкасл» минимально обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Сток Сити» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором победного года на 73-й минуте стал Айосе Перес.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место. «Сток Сити» с 20 баллами располагается на 16-й позиции.

В параллельном матче «Лестер Сити» благодаря голам Рияада Мареза, Ислама Слимани и Марка Олбрайтона разгромил «Хаддерсфилд Таун» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Бёрнли» в матче АПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119