«Ньюкасл» минимально обыграл «Сток Сити» в матче АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» на выезде обыграл «Сток Сити» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором победного года на 73-й минуте стал Айосе Перес.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место. «Сток Сити» с 20 баллами располагается на 16-й позиции.

В параллельном матче «Лестер Сити» благодаря голам Рияада Мареза, Ислама Слимани и Марка Олбрайтона разгромил «Хаддерсфилд Таун» (3:0).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Бёрнли» в матче АПЛ.