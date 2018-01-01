«Ливерпуль» в компенсированное арбитром время вырвал победу у «Бёрнли» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» одержал выездную победу над «Бёрнли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мерсисайдцы вышли вперёд на 61-й минуте благодаря голу Садио Мане.

На 87-й минуте Йоханн Гудмундссон сравнял счёт.

В компенсированное арбитром время защитник Рагнар Клаван поразил ворота «Бёрнли» и принёс гостям победу в матче.

После 22 туров «Ливерпуль» с 44 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. На третьей строчке — «Манчестер Юнайтед», но у манкунианцев есть игра в запасе. «Арсенал» с отставанием в шесть очков — на пятой строчке. «Бёрнли» с 34 баллами располагается на седьмом месте.

Ранее сообщалось, что «Брайтон» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ.

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