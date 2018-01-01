«Брайтон» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ

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«Брайтон энд Хоув Альбион» на своём поле сыграл вничью с «Борнмутом» в матче 22-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 2:2.

В составе «Брайтона» голами отметились Антони Кнокар и Гленн Мюррей.

«Борнмут» ответил голами Стива Кука и Каллума Уилсона.

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» и «Борнмут» располагаются на 12-м и 13-м местах соответственно. Клубы разделяют два очка.

Ранее сообщалось, что FA дисквалифицировала футболиста «Манчестер Юнайтед» на три матча.

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