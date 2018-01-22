Американский легкоатлет установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров
Американский легкоатлет Кристиан Коулман обновил мировой рекорд в забеге на 60 метров.
Во время соревнований, проходящих в Клемсоне, спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.
Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).
Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Москве.
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