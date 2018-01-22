Американский легкоатлет установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров

Короткая ссылка
Американский легкоатлет Кристиан Коулман обновил мировой рекорд в забеге на 60 метров.

Во время соревнований, проходящих в Клемсоне, спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).

Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Москве.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru