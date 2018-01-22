Американский легкоатлет установил новый мировой рекорд в беге на 60 метров

Американский легкоатлет Кристиан Коулман обновил мировой рекорд в забеге на 60 метров.

Во время соревнований, проходящих в Клемсоне, спортсмен сумел преодолеть это расстояние за 6,37 секунды.

Предыдущее достижение принадлежало его соотечественнику Морису Грину (6,39).

Ранее сообщалось, что прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Москве.