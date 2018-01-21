«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» не смог переиграть «Саутгемптон» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Оба гола были забиты в первые 20 минут игры: на 15 минуте защитник «шпор» Давинсон Санчес отметился автоголом, спустя три минуты Харри Кейн отыграл отставание.

«Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» занимает 18-ю позицию.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не продаст футболиста Кейна в «Реал» даже за рекордную сумму.