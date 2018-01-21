ЦСКА обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» уступил «Витязю»

ЦСКА оказался сильнее «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу московского клуба. На голы Максима Шалунова, Кирилла Петрова и Джеффа Плэтта хозяева ответили точным броском Евгения Лапенкова.

В других матчах дня казанский «Ак Барс» уступил дома «Витязю», пропустив дважды за две минуты (2:0), а нижнекамский «Нефтехимик» продлил победную серию до трёх игр, превзойдя хельсинкский «Йокерит» (3:2).

Ранее сообщалось, что «Барыс» потерял шансы на попадание в плей-офф КХЛ.