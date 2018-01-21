Прыгун в высоту Лысенко сказал, что 2 м 40 см — это его цель на нынешний сезон
Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал свои неудачные попытки взять 2 м 40 см на легкоатлетическом шоу «Битва полов» в Москве.
«Я уже пытался прыгать на 2,40 и на тренировках, и на турнире в Германии. И, между прочим, было не так плохо. Так что опыт имею. Попытаться стоило сейчас», — сказал в интервью RT Лысенко.
Россиянин сказал, что 2,40 — это его цель в нынешнем сезоне.
Ранее Лысенко признался, что не ожидал от себя такого высокого результата.
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