Прыгун в высоту Лысенко сказал, что 2 м 40 см — это его цель на нынешний сезон

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Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал свои неудачные попытки взять 2 м 40 см на легкоатлетическом шоу «Битва полов» в Москве.

«Я уже пытался прыгать на 2,40 и на тренировках, и на турнире в Германии. И, между прочим, было не так плохо. Так что опыт имею. Попытаться стоило сейчас», — сказал в интервью RT Лысенко.

Россиянин сказал, что 2,40 — это его цель в нынешнем сезоне.

Ранее Лысенко признался, что не ожидал от себя такого высокого результата.

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