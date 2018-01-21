Легкоатлет Лысенко не ожидал, что установит лучший результат сезона в мире на турнире «Битва полов»

Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал формат легкоатлетического шоу «Битва полов», в котором и мужчины, и женщины соревнуются вместе.

«Впечатления остались только положительные. Я был очень рад выступать на соревнованиях с новым форматом. Рад был соперничать не только с мужчинами, но и с женщинами, в том числе и с Марией Ласицкене», — сказал Лысенко.

Легкоатлет признался, что не ожидал от себя такого высокого результата. Лысенко, взяв 2 м 36 см, установил лучшее достижение сезона в мире.

«Не ожидал такого высокого результата. Я никогда не загадываю, сколько мне надо прыгнуть. Я ориентируюсь по ходу соревнования. Сегодня, например, и 2,29, и 2,32 взял со второй попытки из-за технических ошибок. Но хорошо, что собрался на 2,36», — сказал Лысенко.

Ранее сообщалось, что Лысенко показал лучший результат сезона в мире на соревнованиях в Москве.