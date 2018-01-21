Российский саночник Павличенко победил в спринте на этапе КМ в Норвегии
Россиянин Семён Павличенко победил в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.
Его результат — 31,943 секунды.
Второе место занял австриец Вольфганг Кидль (отставание 0,077 секунды), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,099).
Россиянин Роман Репилов занял четвёртое место (+0,198), Степан Фёдоров — 10-е (+0,344), Максим Аравин — 12-е (+0,379).
Ранее Репилов стал вторым на этапе КМ по санному спорту.
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