Российский саночник Павличенко победил в спринте на этапе КМ в Норвегии

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Россиянин Семён Павличенко победил в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в норвежском Лиллехаммере.

Его результат — 31,943 секунды.

Второе место занял австриец Вольфганг Кидль (отставание 0,077 секунды), третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,099).

Россиянин Роман Репилов занял четвёртое место (+0,198), Степан Фёдоров — 10-е (+0,344), Максим Аравин — 12-е (+0,379).

Ранее Репилов стал вторым на этапе КМ по санному спорту.

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