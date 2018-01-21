«Динамо» официально объявило о трансфере Рауша
Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Константин Рауш перешел в #Динамо#трансферыДинамо#fcdmhttps://t.co/6ZUvTVTZwrpic.twitter.com/TiJr3V94Qk— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 21 января 2018 г.
Детали контракта не разглашаются.
«В ситуации с Раушем совпали интересы обеих сторон — Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Константин Рауш в «Динамо». Надеюсь, и мы, и Рауш сделали правильный выбор», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв.
Ранее СМИ сообщали, что Рауш перейдёт в «Динамо» за €1,5 млн.