«Динамо» официально объявило о трансфере Рауша

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Московское «Динамо» официально объявило о переходе российского защитника Константина Рауша из немецкого «Кёльна».

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Детали контракта не разглашаются.

«В ситуации с Раушем совпали интересы обеих сторон — Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Константин Рауш в «Динамо». Надеюсь, и мы, и Рауш сделали правильный выбор», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьёв.

Ранее СМИ сообщали, что Рауш перейдёт в «Динамо» за €1,5 млн.

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