СМИ: ПСЖ достиг устной договорённости с экс-футболистом «Анжи»

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Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива» Лассана Диарра достиг устной договорённости с французским «Пари Сен-Жерменом».

Об этом сообщает Telefoot.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери намерен укрепить полузащиту с помощью Диарры.

Диарра перейдёт в ПСЖ в статусе свободного агента. Последним клубом француза была «Аль-Джазира».

Ранее он выиграл суд у Международной федерации футбола (ФИФА).

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