СМИ: ПСЖ достиг устной договорённости с экс-футболистом «Анжи»

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива» Лассана Диарра достиг устной договорённости с французским «Пари Сен-Жерменом».

Об этом сообщает Telefoot.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери намерен укрепить полузащиту с помощью Диарры.

Диарра перейдёт в ПСЖ в статусе свободного агента. Последним клубом француза была «Аль-Джазира».

Ранее он выиграл суд у Международной федерации футбола (ФИФА).