СМИ: ПСЖ достиг устной договорённости с экс-футболистом «Анжи»
Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» и московского «Локомотива» Лассана Диарра достиг устной договорённости с французским «Пари Сен-Жерменом».
Об этом сообщает Telefoot.
Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери намерен укрепить полузащиту с помощью Диарры.
Диарра перейдёт в ПСЖ в статусе свободного агента. Последним клубом француза была «Аль-Джазира».
Ранее он выиграл суд у Международной федерации футбола (ФИФА).
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