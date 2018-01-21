СМИ: ФИФА получила взятку $100 млн за выбор Катара страной — хозяйкой ЧМ-2022
Мерсиадес написал об этом в своей книге, сообщает Daily Mail.
Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер лично договаривался с каналом о сумме сделки. Поддержку катарской заявке оказывал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.
Блаттер также позвонил бывшему президенту США Бараку Обаме, чтобы сообщить о поражении американской заявки ещё до итогов голосования.
Мерсиадес сообщает, что поддерживавший заявку Австралии Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара, после чего проголосовал за нужного претендента.
Ранее сообщалось, что прокуратура Австрии начала расследование в отношении представителей ФИФА и федерации футбола страны.