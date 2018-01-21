СМИ: ФИФА получила взятку $100 млн за выбор Катара страной — хозяйкой ЧМ-2022

Бывший футбольный чиновник Бонита Мерсиадес сообщил, что государственный канал BeIN Sports заплатил Международной федерации футбола (ФИФА) около $100 млн за выбор Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года.

Мерсиадес написал об этом в своей книге, сообщает Daily Mail.

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер лично договаривался с каналом о сумме сделки. Поддержку катарской заявке оказывал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

Блаттер также позвонил бывшему президенту США Бараку Обаме, чтобы сообщить о поражении американской заявки ещё до итогов голосования.

Мерсиадес сообщает, что поддерживавший заявку Австралии Франц Беккенбауэр получил взятку от Катара, после чего проголосовал за нужного претендента.

Ранее сообщалось, что прокуратура Австрии начала расследование в отношении представителей ФИФА и федерации футбола страны.