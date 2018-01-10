Прокуратура Австрии начала расследование в отношении представителей ФИФА и федерации футбола страны

Короткая ссылка
Прокуратура Австрии начала расследование о подозрениях в коррупционном сговоре представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Австрийского футбольного союза (OFB).

«Чиновники OFB подозреваются в том, что потребовали у ФИФА $100 тыс. за поддержку Йозефа Блаттера на выборах главы организации в 2014 году», — приводит слова пресс-секретаря австрийской прокуратуры Reuters.

Отмечается, что деньги должны были поступить в африканскую футбольную академию.

В 2015 году Блаттер был переизбран на президентский срок ФИФА, но спустя четыре года покинул пост на фоне коррупционных скандалов.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена использовать систему VAR на ЧМ-2018 по футболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119