Объявлены имена запасных российских фигуристов на ОИ-2018

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала имена запасных фигуристов, которые при необходимости выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В список резервистов, опубликованный на официальном сайте ФФККР, попали: Станислава Константинова (женское одиночное катание), Александр Самарин (мужское одиночное катание), Кристина Астахова и Алексей Рогонов (спортивные пары), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцы на льду).

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018.

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