Объявлены имена запасных российских фигуристов на ОИ-2018

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала имена запасных фигуристов, которые при необходимости выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.