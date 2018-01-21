Объявлены имена запасных российских фигуристов на ОИ-2018
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала имена запасных фигуристов, которые при необходимости выступят на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
В список резервистов, опубликованный на официальном сайте ФФККР, попали: Станислава Константинова (женское одиночное катание), Александр Самарин (мужское одиночное катание), Кристина Астахова и Алексей Рогонов (спортивные пары), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (танцы на льду).
Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
Ранее стали известны имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018.
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