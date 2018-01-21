«Уотфорд» объявил об отставке главного тренера

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил об отставке Марку Силвы с должности главного тренера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, данное решение связано со снижением результатов команды в последних матчах.

С конца ноября 2017 года по сегодняшний день команда одержала всего одну победу при семи поражениях. Две игры завершились вничью. По итогам 24 туров «Уотфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Гамбург» уволил главного тренера после четвёртого поражения подряд.

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