Россиянин Буров завоевал «Хрустальный глобус» в лыжной акробатике по итогам Кубка мира по фристайлу

Россиянин Максим Буров стал обладателем «Хрустального глобуса» в лыжной акробатике по итогам Кубка мира по фристайлу.

Российский фристайлист по итогам шести этапов набрал 355 очков. Второе место занял представитель Китая Цзя Цзунян, третье — спортсмен из Белоруссии Антон Кушнир.

В десятку лучших также попал ещё один представитель России — Илья Буров, занявший седьмое место.

В женском зачёте победу одержала китаянка Сюй Мэнтао, набравшая 405 баллов. Второй стала белорусская спортсменка Анна Гуськова. Тройку лидеров замкнула россиянка Кристина Спиридонова, в активе которой 237 баллов. В топ-10 также вошли ещё две представительницы России — Александра Орлова и Алина Гриндева, занявшие девятое и десятое места соответственно.

Ранее сообщалось, что Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике в Лейк-Плэсиде.