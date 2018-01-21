Россиянин Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Лейк-Плэсиде.

Буров показал результат в 128,51 балла. Второе место занял белорус Антон Кушнир. Тройку призёров замкнул японец Наоя Табара. Кирилл Самородов стал пятым, Илья Буров — 14-м, Станислав Никитин — 26-м, а Павел Кротов — 27-м. В соревнованиях женщин победила китаянка Сюй Мэнтао. Второе и третье места заняли австралийки Лилия Лассила и Лор Пил. Лучшей из россиянок стала Вероника Корсунова, занявшая восьмое место, Александра Орлова стала девятой, а Кристина Спиридонова — десятой. Любовь Никитина показала 13-й результат, а Алина Гриднева — 15-й. Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина.