Россиянин Буров выиграл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

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Россиянин Максим Буров занял первое место в соревнования по лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в американском Лейк-Плэсиде.

Буров показал результат в 128,51 балла.

Второе место занял белорус Антон Кушнир. Тройку призёров замкнул японец Наоя Табара.

Кирилл Самородов стал пятым, Илья Буров — 14-м, Станислав Никитин — 26-м, а Павел Кротов — 27-м.

В соревнованиях женщин победила китаянка Сюй Мэнтао. Второе и третье места заняли австралийки Лилия Лассила и Лор Пил.

Лучшей из россиянок стала Вероника Корсунова, занявшая восьмое место, Александра Орлова стала девятой, а Кристина Спиридонова — десятой. Любовь Никитина показала 13-й результат, а Алина Гриднева — 15-й.

Ранее сообщалось, что россиянки завоевали бронзу на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина.

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