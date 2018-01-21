Российский боец Махачев нокаутировал Тибау на турнире UFC 220

Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Глейсоном Тибау на турнире UFC 220, прошедшем в Бостоне, США.

Россиянину понадобилось 57 секунд, чтобы нокаутировать соперника. Для Махачева это поединок стал пятым в UFC, а победа — третьей подряд.

Ранее сообщалось, что власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране.