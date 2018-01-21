Российский боец Махачев нокаутировал Тибау на турнире UFC 220
Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Глейсоном Тибау на турнире UFC 220, прошедшем в Бостоне, США.
Россиянину понадобилось 57 секунд, чтобы нокаутировать соперника. Для Махачева это поединок стал пятым в UFC, а победа — третьей подряд.
OUT OF NOWHERE!@MakhachevMMA opens up #UFC220 with a BANG! pic.twitter.com/gz3bS2lY6a— UFC (@ufc) 21 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране.
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