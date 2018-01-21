Российский боец Махачев нокаутировал Тибау на турнире UFC 220

Короткая ссылка
Российский боец Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Глейсоном Тибау на турнире UFC 220, прошедшем в Бостоне, США.

Россиянину понадобилось 57 секунд, чтобы нокаутировать соперника. Для Махачева это поединок стал пятым в UFC, а победа — третьей подряд.

Ранее сообщалось, что власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru