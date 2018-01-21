СМИ: Власти Швеции могут запретить занятия профессиональным боксом в стране

Шведское агентство по охране труда рассматривает возможность вынесения запрета на занятия профессиональным боксом в стране.

Об этом сообщает сайт Boxingscene.

Такое решение может быть принято в связи с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной участником Всемирной боксёрской суперсерии Эриком Скоглундом во время тренировки в декабре 2017 года.

У спортсмена было диагностировано кровоизлияние в мозг, после чего он был прооперирован и в настоящее время проходит период реабилитации.

Власти Швеции весьма строго регламентируют занятия единоборствами в стране, а после инцидента со Скоглундом могут ещё более ужесточить политику в отношении профессионального бокса как несущего серьёзную угрозу жизни спортсменов.

Ранее известный промоутер Эдди Хирн назвал возможную дату проведения титульного поединка между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Энтони Джошуа.