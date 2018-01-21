Колобков назвал фантастическим выступление Загитовой на ЧЕ по фигурному катанию

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Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу Алины Загитовой на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходил в Москве.

«Поздравляю Загитову с золотой наградой! Это фантастическое, очень выразительное выступление!» — цитирует министра ТАСС.

Также Колобков отметил выступление показавшей второй результат на ЧЕ Евгении Медведевой, вернувшейся в строй после травмы.

«Меня сильно порадовало яркое возвращение Медведевой. Считаю, что серебро чемпионата Европы равнозначно золоту. Насколько эмоциональной и уверенной была её произвольная программа! Обе девочки тренируются у Этери Тутберидзе, но они совсем разные», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.

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