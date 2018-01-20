Медведева заявила, что возвращение после травмы для неё важнее результата на ЧЕ по фигурному катанию

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром чемпионата Европы в Москве, заявила, что возвращение в строй после двухмесячного перерыва, вызванного травмой, для неё важнее сиюминутного результата.

«Серебро — это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо», — цитирует спортсменку ТАСС.

По словам Медведевой, она вложила в прокат произвольной программы на ЧЕ всю душу.

«С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.