Медведева заявила, что возвращение после травмы для неё важнее результата на ЧЕ по фигурному катанию

Короткая ссылка
Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром чемпионата Европы в Москве, заявила, что возвращение в строй после двухмесячного перерыва, вызванного травмой, для неё важнее сиюминутного результата.

«Серебро — это серебро. Но для меня важны сами соревнования после двухмесячного перерыва. И это достаточно неплохо», — цитирует спортсменку ТАСС.

По словам Медведевой, она вложила в прокат произвольной программы на ЧЕ всю душу.

«С самого утра проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Тренировка прошла достаточно хорошо, разминка без казусов. Да, были некоторые моменты, на которых сказался двухмесячный перерыв», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Загитова стала чемпионкой Европы в одиночном катании, опередив Медведеву.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru