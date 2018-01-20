Фридзон: нам есть чему поучиться у ветеранов ЦСКА, в первую очередь — дружбе

Защитник московского ЦСКА и национальной сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился впечатлениями от матча, посвящённого 90-летию легендарного тренера Александра Гомельского.

«С удовольствием посетил матч памяти Гомельского, мы только утром прилетели. Внимательно наблюдал за тем, как на паркете действовали наши заслуженные мастера. Конечно, нам есть чему поучится у них, в первую очередь — дружбе», — сказал в интервью RT Фридзон.

Он также отметил рост популярности баскетбола после выхода фильма «Движение вверх».

«Не могу не отметить, что интерес к баскетболу после выхода фильма растёт. Сам я посмотрел картину на новогодние праздники, но многие мои друзья ходят в кино до сих пор, после отмечают меня и делятся впечатлениями. Для меня как для профессионального спортсмена, участника двух Олимпиад важно понимать, что через художественную картину люди немного увидели и почувствовали нашу жизнь», — сказал Фридзон.

Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что хотел «показать пример российским сборникам».