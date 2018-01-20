Фридзон: нам есть чему поучиться у ветеранов ЦСКА, в первую очередь — дружбе
«С удовольствием посетил матч памяти Гомельского, мы только утром прилетели. Внимательно наблюдал за тем, как на паркете действовали наши заслуженные мастера. Конечно, нам есть чему поучится у них, в первую очередь — дружбе», — сказал в интервью RT Фридзон.
Он также отметил рост популярности баскетбола после выхода фильма «Движение вверх».
«Не могу не отметить, что интерес к баскетболу после выхода фильма растёт. Сам я посмотрел картину на новогодние праздники, но многие мои друзья ходят в кино до сих пор, после отмечают меня и делятся впечатлениями. Для меня как для профессионального спортсмена, участника двух Олимпиад важно понимать, что через художественную картину люди немного увидели и почувствовали нашу жизнь», — сказал Фридзон.
Ранее главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что хотел «показать пример российским сборникам».