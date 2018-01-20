Ловчев считает, что футболистам «Зенита» Дзюбе и Шатову нужно уходить в аренду ради сборной России

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Известный в прошлом футболист, ныне эксперт Евгений Ловчев прокомментировал перевод футболистов санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и Олега Шатова во вторую команду.

«Им надо решить: они спортсмены, они хотят сыграть на чемпионате мира, потому что выше, важнее турнира в жизни футболиста нет? Если они хотя сыграть на чемпионате мира, то им надо доказывать, что они этого достойны. Доказывать надо всегда», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

Эксперт также заявил, что им нужно уходить в аренду, где им будет гарантировано игровое время.

«В какую команду Дзюбе и Шатову уходить? Это неважно, важно, чтобы было игровое время», — сказал Ловчев.

Ранее Ловчев выступил с критикой в адрес трансферной политики московского «Спартака».

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