Ловчев считает, что футболистам «Зенита» Дзюбе и Шатову нужно уходить в аренду ради сборной России
«Им надо решить: они спортсмены, они хотят сыграть на чемпионате мира, потому что выше, важнее турнира в жизни футболиста нет? Если они хотя сыграть на чемпионате мира, то им надо доказывать, что они этого достойны. Доказывать надо всегда», — цитирует Ловчева «Советский спорт».
Эксперт также заявил, что им нужно уходить в аренду, где им будет гарантировано игровое время.
«В какую команду Дзюбе и Шатову уходить? Это неважно, важно, чтобы было игровое время», — сказал Ловчев.
Ранее Ловчев выступил с критикой в адрес трансферной политики московского «Спартака».